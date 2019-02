A fuoco camion sulla A12, carico salvato

Intervento dei vigili del fuoco sull’autostrada A12 corsia Nord, in direzione Genova, a circa 1 km dal casello di Deiva Marina, per l’incendio di un camion.

Il mezzo, era già fermo in una piazzola quando, per cause in corso di accertamento, dalla motrice dell’autoarticolato si sono sprigionate le fiamme.

Immediatamente l’autista del mezzo ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri sono giunti sul posto con un mezzo Autopompaserbatoio ed una Autobottepompa, per un totale di sette unità operative, dalla sede centrale in quanto la squadra del distaccamento di Brugnato, competente per territorio, era impegnata a Varese Ligure per il taglio di una pianta pericolante.

Le fiamme sono state attaccate utilizzando manichette a media pressione e naspo ad alto pressione, indossando gli autoprotettori che ha permesso loro di potersi avvicinare in sicurezza per sfruttare al massimo l’azione estinguente.

L’opera dei Vigili del Fuoco intervenuti è valsa all’estinzione delle fiamme che avevano avvolto la motrice e ha evitato il propagarsi delle stesse al carico del rimorchio consistente in segatura; solo una piccola porzione della copertura è stata marginalmente interessata dalle fiamme.

Sul posto erano presenti uomini della polizia stradale e della SALT, la Società Autostrada Ligure Toscana, che hanno regolamentato la circolazione, deviandola temporaneamente su una sola corsia, per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e successiva bonifica dello scenario.

Non si segnalano feriti.