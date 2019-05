Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Berghini per la fuoriuscita di fumo.

In un box di un’autorimessa una vettura stava bruciando. L’incendio, scaturito dal motore, presumibilmente ha avuto origine per cause elettriche e sono state avviate le indagini per scoprire le cause.

Il fumo è stato evacuato rapidamente e non ha causato problemi agli inquilini dei palazzi limitrofi.