SAVONA.31 MAG. Sabato e domenica si svolgerà a Loano il “Vela Day”.Saranno due giornate nelle quali al Circolo Nautico sarà possibile per tutti, a partire dai 6 anni compiuti, provare la barca a vela ed il wind surf del tutto gratuitamente. La manifestazione, che è organizzata a livello nazionale in tutta Italia dalla Federazione Italiana Vela, tramite le sue società affiliate, ha lo scopo di promuovere la cultura del mare e lo sport della vela e del wind surf.

Dalle 9 e 30 alle 17 e 30 per due giorni il CN Loano metterà a disposizione tutte le sue attrezzature ed istruttori per offrire a tanti il battesimo del mare. Ogni partecipante sarà tesserato gratuitamente alla Federazione Italiana Vela con relativa copertura assicurativa e riceverà un gadget e l’attestato di partecipazione.

“Saranno due giornate di grande festa – spiegano gli organizzatori- nelle quali si potrà anche conoscere la storia del Circolo, le sue attività legate al mare, le squadre agonistiche che tanti successi raccolgono in Italia e nel mondo”.

Oltre a Loano il Vela Day si svolgerà in tutti gli approdi e le marine della Riviera nella quale sono in programma anche importanti appuntamenti agonistici.

Ad Alassio domenica si svolgeranno le regate della Selezione zonale per partecipare al Campionato Italiano Giovanile. In palio anche la Coppa del Presidente, la Coppa Cadetti e la Coppa Primavela. In acqua scenderanno i giovani della classe Optimist. L’evento è organizzato dal CNAM (Circolo Nautico Al Mare) in collaborazione con la Fiv, l’ Optimist Italia e la World Sailing.

A Ventimiglia domenica si regaterà nelle acque di confine per la classica: “Sulla rotta del Corsaro Nero”, valida anche per il Trofeo Cala del Forte. In gara la flotta di imbarcazioni della classe Libera. Ad organizzare la manifestazione sono il Circolo Velico Ventimigliese e lo Yacht Club Sant’Ampelio.

A Finale Ligure, sabato e domenica, ci sarà il Trofeo Città di Finale Ligure per la classe Dinghy 12’. L’ appuntamento è valido quale prova del Campionato zonale. L’ evento è organizzato dal Circolo Nautico del Finale.

Infine domenica a Vado Ligure, si disputerà la regata zonale per le classi Laser, valida per il campionato zonale. La manifestazione sarà organizzata dal Circolo Nautico Vadese. PAOLO ALMANZI