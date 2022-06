A Finale Ligure “Il coraggio di un sogno”, live show di Gabriele Amenduni

Finale Ligure – Con “Il coraggio di un sogno”, Gabriele Amenduni torna sulle scene il 1 Luglio alle ore 21 ai Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure, con uno show innovativo e rivoluzionario.

Un racconto inedito e originale sulle note di grandi classici italiani con aneddoti, racconti, poesie e monologhi.

Un dialogo sincero e appassionato, che racconta sogni e aspirazioni di un ragazzo al suo pubblico.

Presentazione spettacolo:

Lo spettacolo è un meraviglioso viaggio nelle grandi melodie del passato, una straordinaria avventura che vede come protagonista Gabriele, nel duplice ruolo di narratore ma soprattutto di cantante e interprete. Uno show che ha come filo conduttore la magia dell’amore attraverso il tempo in armonia con la canzone italiana e la tradizione partenopea. Un concentrato di emozioni tra canzoni, monologhi, citazioni di grandi classici, sketch divertenti ed esperienze di vita. In scena uno spettacolo travolgente con una special live band dove racconti e musica si intrecciano senza sosta creando un quadro teatrale.

“Il coraggio di un sogno” – Gabriele Amenduni

Venerdì 1 Luglio – Chiostri di Santa Caterina a Finale Ligure

Durata spettacolo: 90 minuti (comprende intervallo di 10 minuti)

Numero atti: 2

Orario:

® 21:00 (apertura cancelli al pubblico)

® 21:20 (inizio spettacolo)