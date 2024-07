A Diano Marina Tra i binari: Narrazione, voce e musica

Va in scena a Diano Marina (IM) giovedì 1 agosto prossimo lo spettacolo di narrazione, note e canti dal titolo “Tra i binari”, un viaggio intorno alla storia della musica, dei cambiamenti sociali e non solo, che hanno preso vita con la rivoluzionaria nascita del treno.

Una pièce ideata da Cristina Castigliola e interpretato dalla stessa con Carlo Buongiovanni al pianoforte.

Il lavoro ha debuttato nella primavera 2023 a Milano e ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, sia nel capoluogo lombardo, sia fuori regione.

Per la mescolanza di musica, canto e parola (alcuni dei brani proposti sono intermezzati anche da brevi e vivaci interventi teatralizzati) e per le scelte fatte, il lavoro è adatto al pubblico più ampio.

Appuntamento quindi a Ballo di Gorleri APS, in via della chiesa 1 in frazione Diano Gorleri.

Apertura ore 19.30, inizio spettacolo alle ore 21.30. Ingresso riservato ai soci CSN, offerta libera. Roberto Polleri