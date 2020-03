A Compagna sospende le attività a tempo indeterminato

Preso atto della situazione sanitaria relativa alla pandemia da Coronavirus e lette le disposizioni del Governo che impediscono di fatto ogni attività culturale, il Consolato de A Compagna di Genova ha deciso di sospendere tutte le attività a tempo indeterminato.

In particolare, sospende le conferenze del martedì in Sarzano, le lezioni di genovese e di storia del mercoledì alla Berio, i mercoledì musicali in sede e le presentazioni di libri del venerdì a Palazzo Ducale.

Con l’occasione, su richiesta degli organizzatori, si segnala che la gita a Dolcedo (IM) programmata per domenica 17 maggio 2020 è soppressa.

Importante per i soci!

Il 2020 è l’anno in cui occorre procedere al rinnovo delle cariche sociali; per questo il Consolato aveva previsto di convocare, in data del 9 maggio 2020, il Parlamento per le pratiche usuali; al termine si sarebbe proceduto all’elezione delle nuove cariche sociali. Coerentemente con quanto già stabilito,

le elezioni delle cariche sociali sono rimandate a data da destinarsi

Conclusione.

Vista questa situazione di emergenza sarà difficile che le varie attività de A Compagna possano essere riprese da qui alla metà di giugno, quando sarebbero terminate naturalmente. Resta inteso che, qualora le condizioni sanitarie consentissero la ripresa delle attività in piena sicurezza, sarà nostra cura comunicare tempestivamente il nuovo calendario.

Circa le elezioni delle cariche sociali, sarà nostra premura informare i soci senza ritardo della data esatta per il Parlamento e per le elezioni.