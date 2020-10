A Chiavari, Sestri Levante, Lavagna e Moneglia ordinanza blocca Halloween

Chiavari, Sestri Levante, Lavagna e Moneglia hanno bandito, con apposita ordinanza, il tradizionale rito che vedeva girare i bambini per le case, il 31 ottobre, in occasione di Halloween, chiedendo “Dolcetto o scherzetto?” il tutto come misura anti Covid. Quindi niente richiesta di dolciumi o regali.

L’ordinanza è stata firmata dai sindaci dei comuni della riviera per il 31 ottobre e 1 novembre bloccando, di fatto, l’organizzazione di manifestazioni in pubblico e privato riconducibili alla tradizionale ricorrenza americana.

Soprattutto sarà vietato a singoli o gruppi l’accesso ad esercizi commerciali o abitazioni per chiedere dolcetti in omaggio per evitare lo scherzetto.

I sindaci hanno poi precisato che sarà vietato per gli operatori commerciali anche mettere a disposizione dei piccoli, caramelle, dolciumi e qualsiasi altro regalo.

La multa, in caso di trasgressione va dai 400 ai 1000 euro.