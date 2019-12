A Ceriale tanti eventi per le feste di Natale

Ceriale, ricco programma di eventi per le festività natalizie.

Il sindaco Romano e l’assessore Maineri: “Un augurio di Buone Feste con tante attrattive e intrattenimento nella nostra cittadina”

“Dopo il successo delle manifestazioni estive che hanno portato nella nostra cittadina numerosi ospiti e visitatori, proponiamo un’altra serie di eventi per le prossime festività natalizie, all’insegna dell’intrattenimento per le famiglie, grandi e piccini, per tutti i gusti e tutte le età…”.

Con queste parole il sindaco e assessore al turismo Luigi Romano e l’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri presentano il ricco calendario di iniziative delle vacanze di Natale a Ceriale.

Cultura, iniziative per bambini, musica e spettacoli nel lungo periodo natalizio.

Si inizia già l’8 dicembre: dalle ore 8.30 – “Raduno dal mare ai monti” – II raduno di auto d’epoca – organizzato a cura dell’associazione Le Scuderie del Castello di Albenga – piazza della Vittoria.

Cucina, fiabe e racconti per bambini saranno protagonisti alla Biblioteca Civica di Ceriale.

Entrando nel vivo delle festività natalizie, venerdì 27 dicembre: ore 21.00 – “Racconti di Cornamusa”- organizzato a cura dell’associazione culturale Corelli di Savona – Casa Girardenghi – frazione Peagna – .

Lunedì 30 dicembre, alle ore 21.00 – Concerto del Coro Gospel Usa “Yoyful New Orleans” – Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista ed Eugenio – organizzato a cura della Cooperativa Diesis di Bagnolo in Piano (RE) – Ingresso libero.

E poi la Notte di San Silvestro con l’atteso Capodanno in piazza: dalle ore 22.30 – “A spasso nella dance” con la woman Dj Elena Tanz – organizzato a cura della Cooperativa World Music di Voghera (PV) – piazza Eroi della Resistenza. L’arrivo del 2020 sarà festeggiato assieme a locali, bar e ristoranti, pronti ad accogliere il pubblico presente a Ceriale per la nottata di festa, con la partecipazione delle associazioni del territorio.

Per il nuovo anno non poteva mancare un appuntamento di successo come il tradizionale cimento invernale, giunto alla sua quattordicesima edizione, in programma venerdì 3 gennaio alle ore 10 e 30.

Sabato 4 gennaio ancora musica: alle ore 21.00 – Concerto “Birkin Tree” – A cura dell’associazione culturale Corelli – Casa Girardenghi – frazione Peagna.

Infine da domenica 19 gennaio a martedì 31 marzo, dopo il successo dello scorso anno, ritornano a gran richiesta i “Pomeriggi danzanti”, tutte le domeniche e tutti i martedì presso la tensostruttura di Ceriale – ingresso libero.

“Con la presentazione di questo calendario non possiamo che augurare Buone Feste a tutti, sperando che ancora una volta il nostro programma di eventi e manifestazioni sia gradito al pubblico, ai nostri cittadini e a quanti saranno presenti a Ceriale per il periodo natalizio” concludono il sindaco e assessore al turismo Luigi Romano e l’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri.