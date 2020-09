A Celle Ligure una speciale giornata dedicata all’olio

Sabato 19 settembre a Celle Ligure l’evento “L’olio e tutto ciò che c’è da sapere”

Per i produttori indispensabile un approccio tecnico e professionale per una produzione di quantità e qualità

CIA Savona, in collaborazione con il Comune di Celle Ligure e del Frantonio di Celle Ligure, organizza un appuntamento dedicato all’olio, in programma sabato 19 settembre alle ore 9.00 presso la Biblioteca “Pietro Costa” sulla passeggiata Carlo Russo.

Protagonisti dell’incontro Gianluigi Nario, agronomo CIA Savona, e Sandro Livio Gagliolo, olivicoltore e responsabile GIE olivicolo CIA Savona.

Alle ore 15.00, sempre presso i locali della Biblioteca cellese, si terrà un secondo appuntamento, dal titolo “L’Oro di Celle – tra storia, mercato e nutrizione –“, a cura di Maurizio Sentieri, nutrizionista e docente di Scienza e Cultura dell’Alimentazione.

“Questo per me è il primo evento dedicato a questa tematica così vicina al territorio, alle tradizioni e alla natura” afferma l’assessore del Comune di Celle Ligure Stefania Sebberu, che sarà presente per l’amministrazione comunale nel corso della speciale giornata dedicata ad una delle eccellenze alimentari savonesi.

“Promuovere eventi ed iniziative sul lavoro dedicato alla raccolta di olive e alla produzione dell’olio è sicuramente importante per far conoscere e valorizzare il tempo e la cura che c’è dietro al prodotto finito e che portiamo in tavola tutti i giorni”.

“Per quanti conoscono già la tematica partecipare ad un incontro del genere rappresenta una possibilità ed una bella occasione di nuove scoperte e di crescita personale”.

“Creare manifestazioni dove gli espositori siano professionisti del e sul territorio è l’obiettivo dell’amministrazione comunale” conclude l’assessore cellese.

Teoria e pratica per la pianta di olivo e il suo trattamento, sempre più importante per olive di qualità, e quindi olio di qualità, saranno i temi al centro dell’evento cellese, che ripercorrerà anche elementi storici e culturali, oltre che proprietà alimentari del prodotto e i suoi possibili utilizzi a tavola.

Proprio nel levante savonese sono presenti un autoconsumo familiare e piccole vendite dirette in costante aumento, ricordando che l’olio rappresenta uno di quei prodotti locali sempre più ricercati e di richiamo turistico.

La Confederazione Italiana Agricoltori di Savona invita alla massima partecipazione, sia operatori agricoli, ma anche cittadini con la passione olivicola. “Una iniziativa utile e importante per il settore, ma anche per i semplici appassionati” afferma Gian Luigi Nazio. “Le nostre olive e la produzione dell’olio sono un segmento di mercato significativo per tutto il comparto agroalimentare, con ancora margini di crescita”.

“L’obiettivo della giornata è valorizzare il nostro patrimonio olivicolo e il nostro entroterra: fondamentale sensibilizzare molti produttori ad un approccio tecnico e professionale, anche per sfruttare al meglio a livello economico le potenzialità di un prodotto unico e speciale del territorio e far conoscere tutta la filiera dell’olio fino al consumatore finale” conclude Nario.