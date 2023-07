Paura a Chiavari, calcinacci volano giù dal viadotto dell’A12

Intorno alle 16 di oggi i residenti della zona hanno lanciato l’allarme per alcuni pezzi di calcinacci che si sono staccati e sono volati giù dal viadotto dell’A12 a Chiavari. Per fortuna, non è stato colpito nessuno.

I calcinacci sono caduti in un parcheggio privato nella zona di via Piacenza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non hanno registrato particolari danni sotto il viadotto autostradale.

Il tratto interessato è gestito da Autostrade per l’Italia.

Il viadotto autostradale di Chiavari è uno di quelli che dovrebbe essere monitorato e ispezionato ogni tre mesi, almeno secondo i programmi di controllo messi a punto dopo il tragico crollo del Ponte Morandi a Genova (43 vittime).