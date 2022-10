5a edizione di “Fattore Comune” venerdì 11 novembre a Recco, organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio

5a edizione di “Fattore Comune” venerdì 11 novembre a Recco, organizzata dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggioche ha ottenuto nel 2015 il marchio comunitario I.G.P, per il prodotto di cui porta il nome, organizza venerdì 11 novembre p.v., la quinta edizione di “Fattore Comune” incontri fra DOP e IGP, evento dedicato alle eccellenze agroalimentari tutelate dalla Unione Europea che portano nella propria denominazione protetta il nome del luogo da cui prendono origine. L’occasione vuole essere presupposto di dialogo tra i produttori e le istituzioni preposte, per esaminare le problematiche inerenti le tutele, presentare i percorsi fatti, illustrare gli obiettivi colti e ipotizzare i piani futuri, analizzare gli sbocchi sul mercato, l’appeal sul fenomeno del turismo gastronomico, nuove idee per la miglior promozione delle DOP e IGP.

In tal contesto, come le passate edizioni, si prevede un programma di due giorni dedicato ai media, stampa, food blogger e personaggi d’opinione.

Il programma seguirà la scia degli scorsi anni: al pomeriggio al Teatro di Sori con interventi delle Istituzioni Pubbliche e degli organismi preposti all’anti frode dei prodotti tutelati, a seguire un “talk show” in cui i Consorzi e le Amministrazioni pubbliche presenti illustreranno le proprie DOP o IGP e il relativo Comune/territorio con interviste personalizzate.

Alla sera (esclusivamente ad invito ai media, food blogger, personaggi d’opinione ed Istituzioni) a Recco in uno dei ristoranti consorziati, l’atteso momento delle degustazioni. Grandi banchi d’assaggio con degustazioni guidate dei prodotti DOP IGP in sale dagli ampi spazi per mantenere le debite distanze e consentire in sicurezza la libera circolazione degli ospiti.

Sarà l’occasione per conoscersi, dialogare ed avviare anche fattive collaborazione.

Nelle edizioni passate, oltre al Consorzio della Focaccia di Recco abbiamo avuto presenti, rappresentati dai rispettivi Consorzi e Amministrazioni, i seguenti prodotti:

2021 Bra duro DOP – Robiola di Roccaverano DOP – Erbaluce di Caluso DOCG – Maccheroncini di Campofilone IGP – Salame d’Oca di Mortara IGP – Salumi DOP Piacentini – Marrone di Castel del Rio IGP.

2019 Gavi D.O.C.G. – Salumi DOP Piacentini – Castelmagno D.O.P. – Riso di Baraggia D.O.P. – Salame d’oca di Mortara I.G.P

2018 Barolo D.O.C.G. – Brà ( e Raschera) D.O.P. e ASCOM Bra – Puzzone di Moena D.O.P (Caseifico sociale di Moena) – Lardo di Colonnata I.G.P. – Funghi di Borgotaro I.G.P. –

2017 Lardo di Arnad DOP – Robiola di Roccaverano DOP – Maccheroncini di Campofilone IGP – Prosciutto di Norcia IGP – Pane di Genzano IGP.

Sempre presenti anche il Consorzio Basilico genovese DOP, Il Consorzio Olio DOP riviera Ligure e l’Enoteca regionale della Liguria.