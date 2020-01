4^ Vetrina del Premio Lucio Dalla a Sanremo

Appuntamento sempre più ambito da tanti artisti e ospiti che andrà in scena nella sala dei gran galà di Palazzo Roverizio del centro di Sanremo a pochi passi dal celebre Teatro Ariston

La 4^ Vetrina di Premio Lucio Dalla a Sanremo 2020 si svolgerà Venerdì 7 Febbraio alle ore 20,00 e sarà condotta dal patron Maurizio Meli. In rassegna alla kermesse musicale in omaggio a Lucio Dalla passeranno artisti da tutta Italia sia delle scorse edizioni sia gli iscritti e iscrivendi alla prossima 8^ che avrà luogo a Roma dal 1° al 3 Ottobre prossimi. Alla Vetrina sanremese del Premio, oltre alla cugina di Lucio Dalla e madrina ufficiale Claudia Scaglioni, presenzieranno tra gli ospiti il grande Dario Baldan Bembo, la cantautrice romana Cliò Luciani, Manuel Auteri della SanLuca Sound di Bologna e altri produttori discografici nazionali oltre a professionisti del mondo dello spettacolo. Tra gli artisti in passerella anche i 3 premiati per Sanremo 2020 a Roma alla scorsa 7^ edizione Stefal Damiani di La Spezia (sosia di Renato Zero), Anna Nani di Rovigo e Valentino Prato di Napoli oltre al premiato della Critica Massimiliano Manuguerra di Torino e il gruppo degli Alibi, secondi classificati, di San Marino e Rimini. In rassegna, al momento, anche Pino Paolessi di Roma, gli Underframe di Milano, Giordana Dessi di Cagliari, Antonino Cerrone di Torino, Manuel Biasi di Padova, Emanuele De Francesco di Milano, il Duo Davide Mocci chitarra classica e Cristina Scalas al flauto traverso di Cagliari e Luca Maris di Napoli. In attesa di completare la compagine artistica di questa prossima 4^ Vetrina, la produzione informa che rimangono ancora pochi posti per poter partecipare. Per tutte le info e le iscrizioni è a disposizione unicamente l’indirizzo di posta elettronica info@premioluciodalla.eu . L’evento sarà video-prodotto dalla Show Event di Roma sotto il coordinamento di Alfonso Stagno e la regia di Michele Ranellucci.

Insomma, un vero e proprio evento musicale di promozione artistica nella culla della musica italiana a stretto contatto con l’ambiente nazionale degli addetti ai lavori e della stampa, radio, web e tv. Quindi, appuntamento Venerdì 7 Febbraio 2020 alle ore 20 a Palazzo Roverizio per questo importante evento sotto la stella del grande Maestro e Poeta scomparso Lucio Dalla.