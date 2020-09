3 monitor alla Cardiologia del S.Corona, dall’AVIS di Finale

La Cardiologia del S.Corona riceve tre monitor dall’AVIS di Finale Ligure, si aggiungono agli 11 acquistati di recente da ASL 2

Sono stati consegnati oggi pomeriggio con una breve cerimonia i tre monitor che AVIS Finale Ligure ha deciso di donare al Reparto di Cardiologia dell’Ospedale S. Corona diretto dal Dott. Shahram Moshiri, che così commenta l’evento “ Vorrei ringraziare di cuore l’AVIS di Finale per questa importantissima donazione: si tratta di 3 monitor dotati di una tecnologia molto avanzata che verranno utilizzati per i pazienti che escono dalla terapia intensiva per spostarsi nel nostro reparto di degenza.” e continua “ Non è la prima volta che AVIS ci offre il suo sostegno: in passato abbiamo ricevuto 1 sonda ecografica ed altre strumentazioni importanti per l’attività di reparto.”

E ancora aggiunge “Ci tengo a ringraziare anche il Dott. Paolo Cavagnaro per l’attenzione e la sensibilità verso le esigenze della nostra Struttura: grazie al suo impegno sono state acquistate altre apparecchiature ed eseguite fondamentali opere di ristrutturazione.”Grazie alla donazione AVIS ed ai recenti acquisti fatti da ASL 2 quasi si completa la dotazione monitor di tutti i letti di degenza presenti in reparto.