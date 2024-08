20° anniversario del Galata Museo del Mare di Genova

Una celebrazione di storia e futuro

Il Galata Museo del Mare ha celebrato il suo 20° compleanno con una grande festa aperta alla città. L’evento ha attirato circa 2500 visitatori, che hanno partecipato a numerose attività organizzate per l’occasione.

Attività e conferenze

La giornata è iniziata alle 10:00 e si è protratta fino alle 22:00, coinvolgendo centri estivi, famiglie e visitatori in una serie di eventi educativi e ricreativi. Un momento di grande interesse è stata la conferenza del Direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, che ha discusso con Pierangelo Campodonico, Direttore del Galata Museo del Mare, sul futuro dei musei in Italia. Greco ha sottolineato l’importanza di rendere i musei più inclusivi, citando iniziative come le passeggiate con il direttore e le visite estive per anziani al Museo Egizio.

Saluti istituzionali

La conferenza è stata seguita dai saluti istituzionali del Presidente Mu.MA, Mauro Iguera, del Direttore Pierangelo Campodonico, del Presidente dell’Associazione Promotori Musei del Mare, Maurizio Daccà, del Contro Ammiraglio Massimiliano Nannini, della consigliera regionale Sonia Viale e del Sindaco di Genova, Marco Bucci.

Riflessioni sul traguardo raggiunto

“Questo traguardo rappresenta un momento di festa e riflessione sull’importanza del nostro museo nella storia e nella cultura di Genova,” ha dichiarato Mauro Iguera. Ha ringraziato tutte le istituzioni e i sostenitori che hanno contribuito al successo del museo, sottolineando il ruolo fondamentale di aziende ed enti come la Compagnia di S. Paolo e la Fondazione Paolo e Giuliana Clerici.

Pierangelo Campodonico ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile il successo del museo, riconoscendo l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione istituzionale. Ha evidenziato il contributo degli operatori museali, definendoli il “volto umano” del museo.

Il Sindaco Marco Bucci ha ricordato il contributo fondamentale dell’ex Sindaco Beppe Pericu nella realizzazione del museo, sottolineando l’importanza del Galata come simbolo del legame indissolubile di Genova con il mare.

La giornata è proseguita con eventi all’aperto, tra cui uno spettacolo di danza verticale della Compagnia Funa Performing Arts e un visual mapping curato da Sinapsi Videomapping Lab, accompagnato da musica dal vivo.

Programmi futuri

I festeggiamenti si inseriscono in un programma più ampio che l’Istituzione Mu.MA Musei del Mare e delle Migrazioni ha pianificato fino a dicembre 2024. Prossimo appuntamento importante sarà il 26 settembre, con la celebrazione del 15° anniversario dell’arrivo del sottomarino Nazario Sauro alla darsena di Genova.

Altri eventi includono mostre fotografiche, incontri con direttori di musei e visite guidate speciali. Tra i momenti salienti figurano la “Notte dell’Andrea Doria” e il format televisivo “Incontri in Blu”.