Controlli anticrimine a Genova: sanzioni per oltre 11.000 Euro

Tre esercizi commerciali nel ponente sanzionati dalla polizia

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli anticrimine a Genova, con particolare attenzione alle zone di Sestri Ponente, Pegli e Voltri, dove i cittadini hanno segnalato diverse criticità.

Gli agenti del Commissariato di Sestri Ponente, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine, dalle unità cinofile antidroga dell’U.P.G. e S.P., e dal personale dell’ASL3 – Ufficio Igiene, hanno condotto un’operazione mirata per garantire maggiore sicurezza e rispondere alle preoccupazioni della comunità.

Le pattuglie hanno ispezionato diverse aree, tra cui Piazza Baracca, Via Sestri, Via Biancheri, la stazione ferroviaria di Pegli e Via D. G. Verità, nei pressi del supermercato PAM. Durante questi controlli, tre esercizi commerciali situati in Via Biancheri sono stati sottoposti a verifiche amministrative: due bar e un negozio di gastronomia etnica.

Le ispezioni hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di oltre 11.000 euro.

Le principali infrazioni riscontrate riguardavano le inadeguate condizioni igieniche e la carenza di manutenzione dei locali.

Questa operazione riflette l’impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini genovesi, rispondendo prontamente alle segnalazioni della comunità.

Il coinvolgimento delle unità cinofile e del personale sanitario dell’ASL3 ha permesso di effettuare controlli approfonditi e dettagliati.

Questi interventi dimostrano quanto sia importante mantenere elevati standard igienici e di sicurezza nei pubblici esercizi per tutelare la salute pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

I controlli anticrimine a Genova sottolineano l’attenzione delle autorità verso il mantenimento dell’ordine e della sicurezza nella città.

Le sanzioni imposte non solo rappresentano un deterrente per future infrazioni, ma evidenziano anche la volontà delle forze dell’ordine di preservare il decoro urbano e garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini.