10 anni di Cafè Racer Genova. Oggi street food, mercatino e musica di Civ Carignano in Mura Cappuccine

Decimo compleanno oggi per il gruppo motociclistico Cafe Racer Genova che, per festeggiare, ha scelto ancora una volta Mura delle Cappuccine e il Civ di Carignano, con il Presidente Marco Iacono e il Vice Presidente Francesco Cremonini, per un evento aperto a tutti, non solo agli appassionati di moto classiche e classiche e moderne.

La festa motoristico-gastronomica inizia a partire dalle 11 con l’offerta di Street Food, dal pesce fresco in frittura, alla carne alla brace, alle frieds potatoes, tutto accompagnato da buona birra e sapido vino per un gustoso “brunch” all’aperto, sbirciando tra gli stand del mercatino degli artigiani con vista su Piazza della Vittoria.

“Il compleanno è sempre un’occasione per ritrovarci, stare insieme e organizzare i prossimi giri e raduni – racconta Giorgio Bana, portavoce di Cafe Racer Genova – tra l’altro arrivano anche tanti amici motociclisti da fuori Genova. Anche quest’anno la festa è aperta a tutti, e grazie al Civ di Carignano avremo street food per tutti i gusti. Certo gli amanti delle due ruote avranno una ragione in più per non mancare!”.

Sono presenti alcuni amici di Cafe Racer Parma, Cafe Racer Torino, Spritz Racer da Savona e da Roma i “Cani sciolti”.

Come di consueto sono attese moto classiche, classiche moderne e qualche pezzo storico, tra queste soprattutto Triumph Bonneville e Thruxton, poi Guzzi, Bmw, Royal Enfield, Harley Davidson, tutte rigorosamente modificate, in perfetto stile cafè racer.

Quest’anno, non solo moto: ci sarà anche uno splendido esemplare autostorico di Triumph Tr3 del 1961, appena restaurata.

A partire dalle 17, il programma prevede dj set con Dr Strange by Alibi Fulmine dal sound degli anni Cinquanta passando dal rock’n’roll allo swing per poi fare incursioni negli anni Sessanta e poi a arrivare fino ai giorni nostri.

Alle 20:30 via alla musica dal vivo della rock band Dassys Tassy.

Il tutto con la presenza dei volontari dell’Associazione “Gigi Ghirotti” per una raccolta fondi.

L’evento si svolge nel rispetto della normativa anti Covid 19

Cafe Racer Genova è un gruppo di appassionati di motociclette classiche e modern classic nato a Genova nel 2011 con la fissa dei motori e delle moto vintage anni Sessanta. La pagina Facebook conta oltre 3500 iscritti, per lo più guidano Triumph Bonneville bicilindriche rigorosamente customizzate. Marcello Di Meglio