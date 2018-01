Il J/70, imbarcazione monotipo del momento e che per due anni consecutivi si è confermata World’s Fastest Growing Sailing Class, torna protagonista con un triplice appuntamento invernale ospitato dal Marina di Varazze, dove centro di gravità per i partecipanti sarà la piazzetta del marina, e per la precisione il bar QQ7 dove sarà organizzata l’hospitality. Regatta.exe, infatti, con il supporto del Marina di Varazze e di Savona Shipyard, ha promosso un nuovo format di eventi denominati Monomania, aperti alle varie classi monotipo. Per tre weekend a partire da quello entrante, con cadenza bisettimanale, alcune delle imbarcazioni J/70 più attive si sfideranno tra le boe, per un totale di quattro giornate di regate e tre di allenamenti.

