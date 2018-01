Genova, furti in casa: a cavallo di Capodanno 14 colpi

Quattro furti in casa nelle ore notturne di Capodanno denunciati dai genovesi alla polizia. I ladri hanno colpito due volte in via Quinto, una terza volta nella zona di piazza Dinegro e una quarta in via Cornigliano. Magri i bottini, da poche centinaia di euro.

Se invece si fa il conto dei furti avvenuti complessivamente durante le ultime 48 ore a cavallo del nuovo anno, risultano 14 i furti in casa che sono stati messi a segno dai ladri un po’ ovunque e non solo nelle zone residenziali della città. Preoccupazione a Marassi, dove a dicembre sono stati segnalati decine di colpi.

Le forze dell’ordine raccomandano ai residenti di segnalare al 112 ogni persona sospetta.