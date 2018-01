Genoa-Sassuolo, continua la prevendita per sabato

Muovere la classifica. E’ questo l’input di avvicinamento alla sfida con il Sassuolo di sabato al Ferraris.

Contro una delle squadre più in forma, ci sarà bisogno di tutto il sostegno del popolo rossoblù. Quasi 20mila i supporter attesi a Marassi il giorno dell’Epifania. I prezzi dei biglietti sono stati ribassati rispetto allo standard adottato nella prima parte del torneo. Gli Under 14 accederanno gratuitamente previo ritiro del titolo di accesso al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4 (ore 10-19), chiuso solo nella giornata di lunedì. Il primo impegno al Ferraris del nuovo anno e del girone di ritorno, dopo i 18 punti collezionati in quello di andata, vale come scontro diretto. Iniziative che offrono un incentivo per stringersi a Perin e compagni nella gara con gli emiliani. Questi i costi base dei tagliandi disponibili anche nelle ricevitorie Listicket e direttamente sul sito www.listicket.com (*tariffa ridotta per gli Under 16): Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40), Tribuna Superiore 40 euro (*20), Distinti 35 (*15), Gradinata Nord 25 euro, Gradinata Sud 20 euro (*10). Settore Ospiti 25 euro (10 euro per gli Under 16).