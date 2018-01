E il sindaco Marco Bucci, accompagnato dall’assessora alla Cultura Elisa Serafini, è sceso in piazza De Ferrari per salire sul palco allestito davanti a Palazzo Ducale. Quindi ha fatto gli auguri di Buon Anno ai concittadini con il “Countdown” di mezzanotte in lingua genovese.

Successo per gli eventi di Capodanno nel capoluogo ligure. Da De Ferrari con il gruppo musicale Ex-Otago al Porto Antico col dj set, a piazza delle Erbe che è diventata una discoteca a cielo aperto, di cui però si sono lamentati alcuni abitanti della zona del Centro storico anche perla presenza di bottiglie di vetro.

In centro città, comunque, è stata abbastanza rispettata l’ordinanza “no vetro” e molti hanno versato alcol e spumante per il brindisi in bottiglie di plastica. Decisamente meno rispettato il regolamento comunale sul divieto dei botti di Capodanno.





Buona la risposta di turisti e genovesi anche per la Rolli Night.