Zingarate al Kronoteatro la rassegna estiva nei Comuni di Villanova e di Albenga, spettacoli teatrali che coinvolgono 5 Comuni Savonesi

Zingarate al Kronoteatro la rassegna estiva nei Comuni di Villanova e di Albenga, la seconda edizione di Zingarate, realizzata con il contributo della Fondazione A. De Mari oltre che col sostegno dei Comuni aderenti e del Mic, propone spettacoli per le nuove generazioni e per adulti ad Albenga, Borghetto Santo Spirito, Villanova, Toirano e Castelbianco nei mesi di luglio ed agosto andando così ad incrementare l’offerta culturale e turistica estiva e riservando un’attenzione particolare agli spettatori di domani, le nuove generazioni.

Si parte venerdì 8 luglio alle 21.30 a Villanova con lo spettacolo per ragazzi L’elefantino che vede protagonista Margherita Molinazzi della compagnia bolognese La Baracca Testoni Teatro e racconta del piccolo pachiderma Bubu e delle sue mille avventure.

Bubu è l’unico maschietto della famiglia e le sue sorelline sono troppo piccole per accudire alla casa, così mamma e papà hanno dato a Bubu l’incarico di lavare tutti i calzini della famiglia.

È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava, si racconta una storia. Come per magia i calzini prendono vita e si trasformano in animali della giungla e ognuno di loro ha un suono che fa cantare. Lo spettacolo sarà rappresentato venerdì 08 luglio alle ore 21.30 a Villanova d’Albenga in Piazza Isoleri.

L’ingresso è gratuito. Si prosegue domenica 10 luglio alle 21.30 in Piazza San Michele ad Albenga, con lo spettacolo per ragazzi Lettere da molto lontano di Elena Dragonetti e Simona Gambaro con Raffaella Tagliabue, Andrea Panigatti e Simona Gambaro che vede la regia di Elena Dragonetti le scene e i costumi di Laura Benzi, i movimenti coreografici di Silvia Bennett e la produzione del Teatro Nazionale di Genova.

Il lavoro teatrale ci racconta storie di amicizia, di curiosità, di lunghe attese e di grandi incontri, di piccole e grandi solitudini.

Storie piene di passioni e contraddizioni risolte con soave intelligenza e poesia. Scopriamo quanto possa essere delicato uno scambio di parole affidate al vento, quanto lo scrivere a sé stessi possa essere un rimedio alla solitudine, quanto i desideri siano cosa da non tenere tutti per sé.

La rappresentazione avrà luogo domenica 10 luglio alle ore 21,30 in Piazza San Michele ad Albenga. L’ingresso è gratuito.