A Borghetto Santo Spirito una mostra sul Cinema Anni Settanta

SAVONA. 4 LUG. Grande attesa fra gli appassionati di cinema per la mostra di locandine: “Li chiamavano Anni ’70”. Si tratta di un nuovo appuntamento che gli Amici del Cinema borghettini danno per sabato al Cinema Arena Vittoria. L’inaugurazione è prevista per le ore 18 e 30, presso la Sala Marexiano del Giardino Pittaluga.

“Provocazioni e risate di un decennio di cinema attraverso le locandine” è il titolo della mostra ideata, promossa e organizzata, come quelle analoghe degli scorsi anni, da Marco Tripodi, Lorenzo Zucchetta e dal Cinema Arena Vittoria di Borghetto Santo Spirito, una vivace realtà culturale del paese che per indefesso e ammirevole impegno della famiglia Musso arriva quest’anno a festeggiare i suoi 68 anni di ininterrotta attività. “L’esposizione – ci ha spiegato Elga Musso- attinge all’ormai vasta mole di materiali d’epoca conservati nell’archivio del Cinema stesso, cui si sono aggiunti per l’occasione pezzi di collezionisti privati della zona o anche provenienti da fuori regione”.

Saranno presenti all’inaugurazione ed interverranno il Sindaco Giancarlo Canepa, Nadia Ottonello e Luciano Carlini, rispettivamente Vicesindaco e Responsabile del Gruppo Cineforum “Quei Bravi Ragazzi” di Quiliano, altra realtà con la quale il Cinema Arena Vittoria collabora da tempo ed il noto critico cinematografico Giancarlo Giraud, Direttore del Club “Amici del Cinema” di Genova, Presidente di ACEC Liguria e promotore del prestigioso Premio Stefano Pittaluga, che introdurrà criticamente alla visita alla mostra, delineando il clima culturale e artistico che ha stimolato la produzione cinematografica italiana e straniera degli Anni ’70.

“Rivolgo- conclude la Musso- un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e che da tempo assicurano la loro collaborazione con la nostra struttura, cioè il Forum Culturale APS di Borghetto Santo Spirito, Lorenzo Zucchetta, videomaker, Giorgia Fortin, grafica, Nicola Panizza, filologo, che coordinerà il momento inaugurale, Patrizia ed Enzo di Torino e tutti gli Amici del Cinema Arena Vittoria, vicini e lontani. Vorrei infine ringraziare l’Amministrazione Comunale, che, come già in occasione della mostra sugli Anni ’80, risalente al periodo precedente la pandemia, ha fortemente appoggiato il nostro progetto”.

Anche questa interessante mostra ha lo scopo di valorizzare il cinema in generale, ed in chiave locale, proprio lo storico Cinema di Borghetto che, dal lontano 1954, non manca di allietare le estati borghettine, rappresentando un elemento importante del patrimonio culturale non solo della comunità, ma di una importante parte della Riviera di Ponente.

La mostra, che resterà aperta fino al 4 settembre, sarà liberamente visitabile tutti i giorni in orario serale, dalle 21 alle 23. Oltre all’esposizione di celebri locandine, che faranno la gioia non solo degli appassionati, degli esperti e dei collezionisti, ma anche dei turisti e dei curiosi, ci sarà un luminoso e colorato spazio, dedicato a bambini e ragazzi, nel quale figurine, fumetti, proiettori e giocattoli, legati al mondo del cinema, si prenderanno la scena, diventando così ‘co-protagonisti’ dell’esposizione.

CLAUDIO ALMANZI