Whale Watching, l’incontro con un capodoglio bianco | Video

Uno stupendo esemplare di capodoglio bianco è stato avvistato nel Savonese, a poche miglia dalla costa e ha salutato i turisti a bordo di un’imbarcazione.

L’avvistamento è avvenuto durante un’escursione di Whale watching, tra Capo Mele e Andora, a bordo di un’imbarcazione del Consorzio Liguria Via Mare.

L’imbarcazione è uscita in mare lo scorso 19 agosto quando si è verificato un avvistamento davvero raro: uno splendido esemplare di capodoglio bianco.

Il video

Nel video, diffuso dal Consorzio Liguria Via Mare, si sente la voce di una donna dell’equipaggio invitare tutti a fare silenzio per ascoltare il respiro del cetaceo e a non camminare avanti e indietro per la barca. “Vedete? E’ semplicemente incuriosito. Tira fuori la testa e ci guarda”. Poi aggiunge: “E’ un esemplare adulto, è tranquillissimo. Cerchiamo di tenerlo qua con noi…”

Poi spiega che la barca si è fermata e si trova ad distanza di sicurezza e ha messo in atto tutte le misure da adottare quando si incontra un cetaceo in mare.