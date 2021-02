Webinar, malattie neurologiche croniche al tempo del Covid

Le malattie neurologiche croniche al tempo del Covid. Focus su Alzheimer, Demenze, Parkinson e Sclerosi Multipla. Il webinar di Mondosanità il 10 Febbraio.

Mondosanità in collaborazione con Motore Sanità organizza il Talk Webinar “Le malattie neurologiche croniche al tempo del Covid. Incontro online il 10 febbraio dalle 11 alle 13.

Le patologie neurologiche croniche rappresentano una sfida crescente in termini di salute e di ricadute sociali. I malati cronici sono quelli più a rischio di sviluppare forme gravi di COVID-19. Inoltre, la pandemia COVID ha aggravato la complessità del percorso di presa in carico di questi pazienti, nonostante i progressi terapeutici in divenire, considerate anche le difficoltà economiche che coinvolgono le famiglie. I controlli specialistici, l’assistenza territoriale, e l’aderenza terapeutica sono in sofferenza, solo parzialmente mitigata dall’implementazione della telemedicina e del teleconsulto. Da qui la necessità di una riprogrammazione dell’attività assistenziale e riabilitativa per un progressivo ritorno alla normalità pronta ad accogliere l’innovazione imminente e futura della cura e diagnosi delle malattie neurologiche croniche. Mondosanità, in collaborazione con Motore Sanità, ha organizzato un talk webinar sul tema con la partecipazione di esperti del settore e delle istituzioni per discutere i principali aspetti organizzativo-assistenziali riguardanti alcune delle principali patologie neurologiche e degenerative che coinvolgono non solo persone anziane, come la malattia di Alzheimer, le altre demenze e la malattia di Parkinson, ma anche soggetti giovani e per lo più donne, come la Sclerosi Multipla.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Federica Agosta, Professore Associato di Neurologia, Università Vita – Salute San Raffaele,

Milano

– Carlo Borghetti, Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Lombardia

– Cecilia Amalia Bruni, Direttore Centro Regionale di Neurogenetica, Lamezia Terme (Cz) – Presidente SINDem

– Roberto Ceravolo, Professore Associato di Neurologia, Università di Pisa, Coordinatore Centro Regionale Malattie di Parkinson AOU Santa Chiara, Pisa

– Piero Cortelli, Professore Ordinario di Neurologia, Università di Bologna, Direttore UOC Clinica Neurologica- Rete Neurologica Metropolitana (NeuroMet) IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

– Carlo Ferrarese, Professore Ordinario di Neurologia, Direttore Centro di Neuroscienze di Milano, Università Bicocca di Milano e Direttore della Clinica Neurologica, Ospedale San Gerardo, Monza

– Massimo Filippi, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore Unità di Neurologia, Neuroriabilitazione, Neurofisiologia, Stroke Unit e Centro Sclerosi Multipla, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano

– Marco Fumagalli, Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Lombardia

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Franco Molteni, Direttore Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale Villa Beretta, Costa Masnaga (Lc)

– Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Lombardia

– Gioacchino Tedeschi, Professore Ordinario di Neurologia, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli – Presidente Società Italiana Neurologia

– Marco Trivelli, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia

– Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità

Scarica il programma QUI

Iscriviti al Webinar QUI