Waterfront di Genova, firmato il contratto per la cessione del Palasport. Parla Piciocchi

GENOVA “Un altro decisivo passo in avanti per la realizzazione del Waterfront di Levante”. Ipse dixit l’Assessore al Bilancio e alla Manutenzione del Patrimonio Comunale di Genova Pietro Piciocchi a proposito della firma del contratto preliminare per la cessione del Palasport in Fiera alla società Cds Holding, aggiudicataria della gara indetta da Comune di Genova e Spim per l’attuazione del Waterfront secondo il disegno dell’architetto Renzo Piano.

“Dopo la demolizione dell’ex-Nira e l’avvio delle operazioni di scavo per la realizzazione del primo tratto di canale, un altro tassello per trasformare l’affaccio a mare di Genova in una grande area capace di attrarre turisti, creare sviluppo e fornire servizi” – ha proseguito Piciocchi.

Il progetto di restyling prevede il recupero della struttura del Palasport attraverso “la realizzazione di spazi di elevatissima qualità, adeguati ai più moderni standard di efficienza energetica, che esaltino l’attuale bellezza architettonica e le caratteristiche dell’immobile, che lo rendono unico nel suo genere. Al centro sarà posta una vasta arena sportiva polifunzionale, capace di accogliere anche eventi culturali e spettacoli indoor per i cittadini” – si legge in una nota.

“Sono molto soddisfatto per la firma del contratto – ribadisce Piciocchi – Si tratta di una nuova tappa per una grande operazione di riqualificazione urbana destinata a portare Genova tra le città che hanno saputo ripensarsi partendo dalle proprie radici. Sono ancor più contento perché, in questo modo, abbiamo dato concretamente seguito alle preziose indicazioni fornite della Corte dei Conti, che ringrazio, per superare le criticità di bilancio connesse al compendio fieristico, ereditate dalla nostra Amministrazione”.

Il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un’immagine del canale d’acqua che collegherà la Foce con il Porto Antico. “Dopo anni di immobilismo la Liguria sta cambiando: il progetto del Waterfront, donato da Piano per restituire il mare alla città, darà un volto completamente nuovo a Genova. Con la firma del contratto preliminare per la cessione del Palasport alla società Cds Holding, facciamo un altro decisivo passo avanti: la città avrà finalmente una vasta arena sportiva polifunzionale, capace di accogliere anche eventi culturali e spettacoli indoor per i cittadini” -si legge nel post di Toti.

Marcello Di Meglio