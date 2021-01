Waterfront, Consiglio di Stato respinge ricorsi. Bucci: inaugurazione primavera 2022

“La primavera dell’anno prossimo saremo pronti per l’inaugurazione del Waterfront di Levante”.

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Genova Marco Bucci commentando i ricorsi sull’assegnazione del Palasport presentati dalla società olandese Oudendal e respinti oggi dal consiglio di Stato.

“Ringraziamo i giudici – ha aggiunto Bucci – per avere svolto il loro lavoro. I ricorsi di Oudendal sono stati completamente respinti e quindi si va avanti in tutto e per tutto con il Waterfront così come lo avevamo pianificato”.

Il sindaco di Genova ha poi ricordato che “l’amministrazione non si era mai fermata, nonostante il ricorso pendente, ma ora si darà il via a nuovi cantieri”.

Tra dieci o quindici giorni sarà il turno di quelli del Palasport e della demolizione dei vecchi padiglioni della fiera, poi si inizierà a scavare la parte mancante del canale previsto dal progetto.