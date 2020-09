Wall Box e colonnine, l’offerta IrenGO per le stazioni di ricarica

E-station e soluzioni per privati, aziende ed enti pubblici

Di questi tempi puntare sulla mobilità sostenibile è un’esigenza diffusa che è diventata prioritaria non solo per le istituzioni pubbliche ma anche per i cittadini.

Nel panorama italiano della mobilità elettrica a zero emissioni Iren, con l’offerta IrenGO, propone uno dei cataloghi più completi di soluzioni sostenibili e personalizzate adatte a privati, aziende ed enti pubblici.

Auto elettriche, scooter, bici e monopattini elettrici e stazioni di ricarica: c’è l’imbarazzo della scelta per chi desidera una svolta green per i propri spostamenti o vuole investire nella mobilità elettrica aziendale.

IrenGO per i privati: dalle e-station ai veicoli elettrici

I privati possono optare per i mezzi elettrici di IrenGO e acquistare in abbinamento una delle colonnine di ricarica Wall Box, disponibili in diversi modelli e tipologie.

È possibile scegliere fra una potenza nominale di 3,7 kW o 7,4 kW, e in aggiunta sottoscrivere un’offerta Iren con energia elettrica 100% green proveniente dagli impianti idroelettrici del gruppo Iren.

I cittadini possono inoltre noleggiare un’e-car IrenGO a prezzi vantaggiosi e abbinarla alla wallbox e alle promozioni energia di Iren luce gas e servizi che più si adattano alle proprie necessità.

Le soluzioni Iren per la mobilità elettrica nelle aziende

IrenGO è il partner ideale per la mobilità elettrica aziendale. Basta richiedere una consulenza gratuita.

IrenGO sarà infatti in grado di individuare le migliori soluzioni per le imprese e studiare un percorso personalizzato per la riduzione dell’impatto ambientale degli spostamenti e per promuovere tipologie di mobilità efficienti e green.

Con IrenGO la rivoluzione mobile degli enti pubblici diventa realtà

Iren mette a disposizione di tutti gli enti pubblici un catalogo esclusivo con le migliori soluzioni commerciali: dalle e-bike, ai monopattini elettrici fino alle stazioni di ricarica.

Come per le aziende, anche in questo caso il primo step è la consulenza con IrenGO necessaria per definire la portata degli interventi da attuare, ottenere supporto nel processo amministrativo di allaccio alla rete e procedere alla messa in opera.