VVF intervengono agli Erzelli per incendio sterpaglie e trovano bombole di Gpl

Questa mattina la sede centrale dei vigili del fuoco è intervenuta agli Erzelli per un incendio di sterpaglie.

Le fiamme hanno anche interessato una baracca che conteneva diverse bombole di gas Gpl.

Il pronto intervento ha permesso di raffreddare e allontanare le bombole evitando ben più gravi conseguenze, infatti c’è da considerare che le bombole considerate ‘vuote’ in realtà contengono tanto gas quanto il loro volume in quanto non si svuotano mai completamente; restano quindi altrettanto pericolose e vanno smaltite in maniera adeguata presso distributori autorizzati secondo le vigenti normative.