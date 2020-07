La lite dopo un leggero incidente tra una 21enne genovese e un 74enne calabrese

Una 21enne genovese è stata denunciata per danneggiamento e violenza privata.

La giovane durante una lite per motivi di viabilità, una lieve collisione tra autovettura e motoveicolo avvenuta in via Fiorenzo Semini, con un 74enne calabrese, ha sottratto a quest’ultimo il cellulare gettandolo nel greto del torrente Polcevera per impedirgli di fotografare la targa.