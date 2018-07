Voucher nido: c’è tempo fino al 20 luglio

Scadrà il prossimo 20 luglio il termine per la presentazione delle domande volte a richiedere il “Voucher nido”. Lo ricordano le responsabili delle strutture “Nido d’infanzia Villa Ronco” e de “La Cicala”, per bambini dai 3 ai 36 mesi, entrambe le strutture, del gruppo Lanza Del Vasto, che offrono la possibilità di posti in convenzione col Comune di Genova.

“Siamo pronti a fornire informazioni perché le famiglie, aventi i requisiti, non perdano questo aiuto – proseguono – Invitiamo quindi a contattarci via email o direttamente al recapito telefonico, per un contatto immediato “

La Cicala (3 – 36 mesi) è in via Rigola 50 – 16149 Genova. Apertura settembre – luglio dalle 7:30 alle 16:30 nidocicala@lanzadelvasto.it.

Nido d’infanzia Villa Ronco (3 – 36 mesi) è in via N. Roco 31 Genova.

Apertura settembre – luglio dalle 7:30 alle 17:30. nidovillaronco@lanzadelvasto.it

recapito: 0108680727.