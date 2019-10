Voltri e Pegli, alberi abbattuti da vento forte. Nave ritarda entrata in porto

Alcuni alberi e lampioni abbattuti in città e una portacontainer ritarda l’entrata in porto.

E’il bilancio del forte vento di burrasca che stamane ha colpito Genova.

In particolare, in piazza Lerda a Voltri sono stati abbattuti alcuni alberi e lampioni che sono caduti nello slargo pedonale.

In via Salgari a Pegli i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere degli alberi che sono caduti sui veicoli parcheggiati in zona.

Al momento per fortuna non risultano feriti.

Una nave portacontainer ha rinviato di alcune ore l’ingresso in porto a causa del vento di burrasca.