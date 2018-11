Voltri, avvisi e divieti per struttura pericolante. Ma la gente ci passeggia lo stesso

“Attenzione pericolo. Per motivi di sicurezza e pericolo di crollo si ribadisce il divieto assoluto di accesso alla passeggiata Roberto Bruzzone di Voltri“.

E’ il post pubblicato sulla pagina ufficiale Fb del Municipio VII Ponente dal presidente municipale Claudio Chiarotti, dopo i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi.

Nonostante gli avvisi, le transenne e i cartelli in zona, però, alcuni cittadini ieri si sono recati lo stesso a passeggiare sulla struttura danneggiata e pericolante.

“Sono qui, il giorno dei Santi – ha aggiunto il consigliere municipale Matteo Frulio (Pd) – a dover mandare Carabinieri, Carabinieri Subacquei e Polizia Municipale perché la passeggiata é piena di gente. Siete degli sconsiderati. E invece di andare a rischiare la vita facendo le ‘passeggiate apocalittiche’ andate a dare una mano alle associazioni! Viviamo in un mondo di imbecilli ormai che non solo non rispettano regole o transenne ma non rispettano neanche la propria vita”.