Voltri, 17enne travolto da scooter di un portapizze: grave al S. Martino

Incidente stradale ieri sera in via Buffa a Voltri. Un 17enne, rimasto in stato di incoscienza a terra, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al San Martino in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, il giovane sarebbe stato investito sule strisce pedonali dallo scooter di un portapizze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso.

Lo scooterista è finito al pronto soccorso in condizioni meno gravi del 17enne investito.