Ieri pomeriggio, la squadra dei vigili del fuoco di presidio presso l’Ansaldo in corso Perrone, è intervenuta in via Buxio, nei pressi di via Chiaravagna, in soccoro di una volpe rimasta incastrata all’interno di una caditoia.

Una volta alzata la grata l’animale è fuggito a ‘zampe levate’.

Si tratta di un intervento, quello del salvataggio degli animali, che ricade fra i compiti istituzionali dei vigili del fuoco.