Campo Ligure, auto cappotta e finisce in un canale di scolo | Video

Questa notte poco prima dell’una e mezza, la squadra dei vigili del fuoco di Multedo è intervenuta a Campo Ligure per un incidente stradale.

Una vettura che percorreva via Isola Giugno, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo e dopo aver cappottato si è fermata sopra un canale di scolo profondo circa 4 mt. L’occupante è stato estratto e portato all’ospedale in codice giallo.

Le operazioni sono poi proseguite con il taglio del guard rail per permettere al carro attrezzi la rimozione del veicolo.