Volantini nelle case, falsi aiuti e controlli. Polizia avverte: non aprite e chiamate il 112

I truffatori si riorganizzano ai tempi del Covid-19 e delle restrizioni imposte dal decreto Conte.

Nelle ultime ore e nei giorni scorsi in diversi androni di condomini genovesi, in particolare del Ponente cittadino, alcuni volantini con diversi annunci su aiuti e controlli durante l’emergenza coronavirus.

In particolare, quello con l’intestazione del Ministero dell’Interno che annuncia controlli sui residenti.

Nel manifestino si legge che “i non residenti sono invitati a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare in quelle di residenza” e che “le autorità svolgeranno controlli nelle case. Si prega di mostrare i documenti di identità e i contratti di locazione. Tutte le presenza non giustificate saranno sanzionate”.

I responsabili della Questura di Genova oggi hanno quindi comunicato che il ministero non ha disposto questo tipo di controlli e di prestare la massima attenzione.

“Nel caso in cui si presentasse qualcuno – ha avvisato la Polizia – non aprite e chiamate subito il 112”.