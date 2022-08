Finalmente suona la “prima campanella” dell’anno in casa Sampdoria Futsal.

Uno dopo l’altro, i ragazzi di mister Francesco Cipolla si sono sottoposti alle visite mediche presso il centro Alliance Medical – Laboratorio Albaro di Campo Ligure, prima di trasferirsi sul parquet del Palasport di casa per ricevere il materiale tecnico in vista dell’inizio della preparazione, messo in agenda per lunedì 22 agosto.