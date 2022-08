BB Competition in evidenza al Perger Mühlstein Rallye

La Spezia – Arrivano ancora conferme “internazionali” dalla programmazione sportiva di BB Competition. Il sodalizio spezzino – rappresentato al Perger Mühlstein Rallye da Simone Boscariol e Jasmine Manfredi – ha portato la Renault Clio N5 dell’equipaggio portacolori sul terzo gradino del podio espresso dall’Alpe Adria Trophy, contesto articolato sui chilometri di due prove speciali da ripetere per due volte. Punti fondamentali, quelli conquistati da Simone Boscariol e Jasmine Manfredi in “terra austriaca”, valsi il comando della classifica di campionato quando – alla fine della programmazione internazionale – mancano due appuntamenti, uno in Croazia in programma ad inizio settembre e l’altro, a novembre, ancora in Austria.

Poco meno di cento chilometri cronometrati, quelli proposti dall’appuntamento austriaco, che hanno reso protagonista la “ennecinque” messa a disposizione e curata in campo gara da Boscarally Team. Un risultato soddisfacente, quello conquistato dall’equipaggio su prove speciali di elevato chilometraggio, concretizzato con una prima fase di gara che lo aveva visto al comando della classifica relativa all’Alpe Adria Trophy. L’interpretazione di un tratto decisamente poco congeniale alle caratteristiche della vettura ha, successivamente, ridimensionato il risultato, con l’arrivo della gara che ha elevato gli alfieri di BB Competition in terza posizione di campionato. Condizioni impegnative caratterizzate da alta velocità ed un misto asfalto-terra che ha esaltato l’agonismo garantendo un’ottima risposta da parte della Renault Clio N5 dei due portacolori.