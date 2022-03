Visite guidate nel weekend al Galata Museo del Mare

Sabato e domenica 26 e 27 marzo attività per adulti, ragazzi e famiglie al Galata Museo del Mare di Genova.

Tre gli appuntamenti al giorno, oltre a quello dedicati ai bambini, in cui i visitatori del Museo potranno approfondire, in compagnia degli operatori dei servizi educativi del Galata Museo del Mare, diverse tematiche: alle 11.30 di sabato la visita guidata è dedicata alla navigazione con le stelle: si andrà alla scoperta degli strumenti per navigare in mare. Alle 16.30 e alle 17.30 a bordo del sottomarino Nazario Sauro, si andrà a caccia dei suoi segreti. Domenica sempre alle 11.30 all’interno del padiglione MeM Memorie e Migrazioni, si intraprenderà virtualmente il viaggio per mare degli emigranti italiani nel secolo scorso, mentre alle 16.30 l’appuntamento è dedicato ai brigantini e ai marinai, alla vita a bordo di un brigantino dell’800. Sia sabato che domenica alle 15.00 i più piccoli potranno partecipare ad un’attività lungo le sale del Museo a tema Geronimo Stilton.

ll costo della visita guidata è di 4 € a persona non comprensivi del biglietto d’ingresso. Punto di ritrovo: qualche minuto prima dell’orario stabilito alla biglietteria del museo. Durata della visita: 1 ora e 30 circa. Si consiglia la prenotazione, tuttavia non è obbligatoria, inviando un messaggio via WhatsApp al numero 3484599953 e 3459301848.

Fino al 30 marzo presso la Saletta dell’Arte, sarà visitabile la mostra “Life in Blue: creature dal mare”, monografica di Silver Plachesi con opere dedicate al mare, realizzate interamente con materiali di riciclo dello scultore bergamasco. Una rassegna di opere realizzate fra il 2019 e il 2021 che raffigurano creature marine di ogni tipo, creature talvolta fantastiche ma verosimili. Nelle teste, nelle pinne, negli occhi di ciascuna creatura viene fatto uso di materiale rigorosamente riciclato da componenti di auto, di biciclette, di macchine da scrivere o da attrezzi di cucina.

Si ricorda ai visitatori che per entrare al Galata Museo del Mare è necessario esibire il Super Green Pass.

Le attività didattiche sono cura dei Servizi Educativi del Museo, è consigliata la prenotazione telefonando allo 0102533555 oppure scrivendo a didattica@galatamuseodelmare.it.

Orari Galata Museo del Mare: Il museo è aperto tutto ii giorni dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it