Vincenzo Incenzo presenta il nuovo album in diretta YouTube

Vincenzo Incenzo. Domani alle ore 21, in diretta sul profilo YouTube ufficiale dell’artista, “Egolive” il concerto di presentazione del nuovo album “Ego”

Domani, sabato 31 ottobre, alle ore 21 il cantautore, scrittore, regista e autore VINCENZO INCENZO terrà in diretta sul suo profilo YouTube ufficiale “EGOLIVE”, il concerto di presentazione del nuovo album “EGO” (Verba Manent / distribuito da Artist First – https://lnk.to/VincenzoIncenzo_EGO), disponibile nei negozi di dischi, sulle piattaforme streaming e in digital download.

EGOLIVE sarà uno spettacolo che unirà la musica con le arti visive, in cui l’artista presenterà per la prima volta dal vivo i brani estratti dal suo ultimo disco e, tra un’esibizione e un’altra, porterà a termine un’opera pittorica che riflette le forti tematiche contenute nei testi di “Ego”.

A proposito del live, Vincenzo Incenzo afferma: «Quello che mi mancava nella mia fortunatissima e gratificante avventura di autore era il contatto con la gente, un desiderio che col tempo è diventato necessità. In attesa che lo stato delle cose permetta l’abbraccio fisico tra palco e platea, annuncio con questo concerto zero sul mio canale YouTube lo spettacolo che realizzerò negli spazi reali, uno show che mischierà linguaggio musicale e linguaggio visivo, dove oltre a suonare e cantare i miei album e i successi che ho scritto per i più grandi artisti italiani, porterò a compimento ogni sera una performance pittorica, dipingendo in tempo reale su una grande tela in un corner del palco. Voglio entrare, con chi verrà a vedermi, in un’esperienza nuova, diversa e virtuosa, dove l’interazione e lo scambio emotivo saranno centrali».

Ad accompagnarlo dal vivo sul palco del MOB Studio di Roma ci saranno Jurij Ricotti (chitarre e direzione artistica), Gianfranco Mauto (piano e tastiere), Andrea Grossi (basso), Paolo Fabrocino (batteria). I cori, invece, saranno formati da Giorgia Igliozzi, George Ebai, Natalia Beltran Gomez, Chari Bright.

“Ego”, prodotto da Jurij Ricotti (Andrea Bocelli, Queen, Ariana Grande, Dua Lipa), è un disco romantico e politico, nato da una profonda riflessione dell’artista. Mettendosi coraggiosamente a nudo, Vincenzo Incenzo racconta con la sua musica tutta la sua rabbia, il suo spaesamento sociale e il bisogno d’amore in questo presente smaterializzato, che non ha più identità, voce e differenze.

Questa la tracklist di “Ego”: “Allons Enfants!”, “L’amore ha un nome solo”, “Fuori fuoco”, “Benvenuta”, “Un’altra Italia”, “Il capolavoro”, “Il paradiso”, “Rispondimi”, “L’indifferenza”.

VINCENZO INCENZO ha iniziato il suo percorso artistico come autore per Renato Zero, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Sergio Endrigo, PFM, Michele Zarrillo, Franco Califano, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Al Bano, Tosca, Massimo Di Cataldo, Paolo Vallesi e molti altri. È presente come autore in numerose edizioni del Festival di Sanremo: tra i brani “Cinque Giorni” (Michele Zarrillo), “Che sarà di me” (Massimo Di Cataldo), “L’elefante e la farfalla” (Michele Zarrillo), “L’acrobata” (Michele Zarrillo), “Il passo silenzioso della neve” (Valentina Giovagnini), “Un altro amore no” (Lorella Cuccarini), “L’alfabeto degli amanti” (Michele Zarrillo) e “Nel perdono” (Al Bano). Per il teatro ha scritto la versione italiana del musical “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo” di Gerard Presgurvic e “Dracula Opera Rock” su musiche della PFM, entrambi prodotti da David Zard. Ha scritto e diretto i musical “Diana & Lady D” e “Rosso Napoletano”; con Renato Zero “Zerovskij, Solo Per Amore” e con Ron “Lucio!”, dedicato a Lucio Dalla. Inoltre, ha scritto le canzoni per “Il Principe Abusivo” di Alessandro Siani con Christian De Sica e ha curato la versione italiana delle canzoni di Cole Porter in “Vacanze romane”, riconosciuta come versione ufficiale dalla Cole Porter Society. Ha pubblicato i libri “La Partitura Infernale” (Fonopoli), “Il sorriso d’avorio d’una ragazza d’ebano” (LietoColle), “Cinema Mundi” (LietoColle), “La Canzone in cui viviamo” (No Reply), “Valentina Giovagnini” (Zona), “#Romeo E Giulietta Nel Duemilaniente” (No Reply), “Zero” (Tattica). È direttore artistico e autore della mostra “ZERO” (2014), dedicata a Renato Zero. Per la televisione ha scritto canzoni per la fiction Mediaset “Non smettere di sognare” ed è co-autore della edizione 2013 di “Capodanno di Canale 5” e di “Romeo & Giulietta, una storia mai raccontata” (Raidue). La sua canzone “Creatura Nuda” è entrata nella famosa serie internazionale “Beautiful”. Le sue canzoni appaiono nei film “Il Paradiso all’improvviso” di Leonardo Pieraccioni, “Dalla vita in poi” di Gianfrancesco Lazzotti, “Ho sposato mia madre” di Domenico Costanzo e “Luce oltre il Silenzio” di Giuseppe Racioppi. Del 2018 è uscito in lingua italiana e spagnola “Credo”, il suo primo album da cantautore, prodotto da Renato Zero. Tra i numerosi riconoscimenti ha ricevuto due volte il Premio Lunezia, il Premio SIAE Autori, la Medaglia d’argento della Camera dei Deputati per l’attività d’autore, il Premio Internazionale di Poesia Alfonso Gatto e il Premio Giffoni Film Festival.

