Vigilia Pasqua, inferno in A12: motociclista morto e 10 feriti. Bimbo al Gaslini

Inferno oggi sull’autostrada A12 con due incidenti sull’autostrada del Levante ligure.

Un 22enne di Carrara, Andrea Ussi, è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente tra una moto e un’auto avvenuto oggi nei pressi di Brugnato.

I feriti sono gli occupanti dell’auto coinvolta che dopo lo scontro ha preso fuoco.

Il giovane, che stava viaggiando in direzione Genova, si è scontrato con un’auto per cause in fase di accertamento. A seguito della collisione la moto ha oltrepassato il guardrail ed è stata travolta da altre due auto che viaggiavano nella direzione opposta.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco anche con l’ausilio di un elicottero.

Il traffico dopo un blocco di alcune ore è ripreso.

Il secondo incidente è avvenuto nella galleria Madonna del Poggio tra Carrodano e Brugnato in direzione La Spezia.

Tre le auto coinvolte e otto feriti, di cui quattro in gravi condizioni.

Un bambino di 10 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Brugnato e gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118 per prestare le cure ai feriti ed effettuare i rilievi.

Forti i disagi per le lunghe code, sia verso Genova e sia verso La Spezia, durante l’esodo per Pasqua.