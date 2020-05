Videolezioni con il Museo della Filigrana di Campo Ligure

Il Museo della Filigrana di Campo Ligure online sul portale Idida con videolezioni, attività educative e laboratori didattici.

La piattaforma offre ai giovani di ogni fascia di età attività didattiche e visite virtuali in collaborazione con centri culturali italiani per non rinunciare alla gita scolastica.

Il Museo della Filigrana di Campo Ligure (GE), con la sua ricca collezione di gioielli e ornamenti, apre le sue porte agli studenti sul portale Idida per un viaggio virtuale alla scoperta di questa antica tecnica orafa.

La piattaforma, ideata dalla società Itur, nasce dall’idea di offrire ai giovani un’opportunità per non rinunciare, in questo anno scolastico reso anomalo dall’emergenza Coronavirus, ai viaggi e alle visite di istruzione, da sempre occasione formativa di accrescimento culturale in un contesto diverso da quello scolastico.

Il sito propone contributi didattici per le scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, declinati in brevi video-lezioni, giochi interattivi di verifica dell’apprendimento e schede didattiche con contenuti aggiuntivi scaricabili e stampabili, che permettono, almeno virtualmente, di andare in gita e imparare facendo esperienza diretta.

Su Idida il museo di Campo Ligure coinvolgerà gli studenti raccontando loro tutti i segreti della lavorazione della filigrana nelle varie epoche storiche. I ragazzi potranno così approfondire le varie applicazioni di questa particolare lavorazione artistica, per poi mettersi in gioco in prima persona in attività ludiche e laboratori creativi.

“La situazione di straordinaria emergenza che stiamo vivendo ha imposto a tutti gli operatori della scuola un cambio radicale del modo di fare didattica e di educare le giovani generazioni, modificando anche il mondo delle visite e delle gite scolastiche – commenta Emiliano Monaco, vicepresidente di Itur -. Idida si inserisce in questo percorso di rinnovamento come strumento utile per gli insegnanti, un valido supporto ricco di attività curiose e originali per sostenere la didattica a distanza. In base alla risposta e alle richieste degli utenti, continueremo ad arricchire il sito nei prossimi mesi con nuove proposte, nell’ottica di specializzarci nella produzione di contenuti per l’insegnamento”.

Idida è un progetto di Itur, società cuneese attiva nel settore del turismo e della cultura, che gestisce, oltre al Museo della Filigrana di Campo Ligure, diverse realtà del Nord Italia visitate ogni anno da migliaia di studenti per il loro patrimonio culturale, museale e naturalistico. Nella realizzazione delle proposte didattiche di Idida sono stati coinvolti anche gli operatori del Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo, del Museo Archeologico di Arona (NO), del Falseum di Verrone (BI) e della Biblioteca Civica di Limone Piemonte (CN).