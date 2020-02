Victory Morgana Bay, in concomitanza con Sanremo

Da Martedì 04 a Sabato 08 Febbraio, Una settimana di Eventi Emozionanti uno di seguito all’altro

Il Victory Morgana Bay di Sanremo sarà come sempre il protagonista della parte “night life” di questa elettrizzante settimana.

Come per le passate edizioni il Victory Morgana Bay sarà scenario di importanti happening, proponendo

indimenticabili serate. Tanti gli eventi destinati a coinvolgere volti noti del jet nazionale e internazionale e della

kermesse festivaliera, con ospiti a sorpresa, in una cornice impreziosita dalla presenta di tante celebrità.

Ogni appuntamento si aprirà con cene sontuose, alcune firmate dallo chef stellato del rinomato ristorante

Vescovado di Noli, Giuse Ricchebono, alle quali seguiranno gli imperdibili Parties Night, le One Night più attese

d’Italia che regaleranno musica e divertimento sino all’alba.

Cinque SENSAZIONALI feste – dall’aperitivo all’alba – per una SETTIMANA unica

Mercoledì 05.02 – Cena Spettacolo (Gala Dinner h20.00 + Show Case + Party Night h00.30)

La cena spettacolo dello show-man Vittorio Gucci, che sarà voce, con la sua orchestra, di grandi successi

che faranno saltare letteralmente in piedi sui tavoli i presenti e i tanti ospiti VIP e amici. Vittorio Gucci è un musicista e showman che ha partecipato a programmi come Domenica Cinque e Saturday Night Live e ha scritto canzoni per interpreti come Ornella Vanoni e Gianni Morandi. Quello della Band di

Vittorio Gucci è un ricco repertorio di canzoni italiane e internazionali dagli anni ’70 ad oggi, da “Blue Moon” a “La Vida Loca”, passando attraverso i successi di Vasco Rossi fino ad arrivare alle canzoni simbolo di questa estate come “Tra le granite e le granate” di Francesco Gabbani, sulle cui note è impossibile restare seduti. “È

il pubblico il vero protagonista dello spettacolo”, racconta Vittorio Gucci, “la vera gioia è vedere quanto la musica accenda il divertimento”.

A seguire il Music Label Party, perfetto mix tra dance and Live Music: un Entusiasmante Showcase che vedrà

in front line per una esibizione unica dei super ospiti di una nota etichetta discografica a cui seguiranno le note dance più glamour del momento. L’ after Party targato dal Bay Club di Sanremo avrà in consolle Davide Penna da Montecarlo Night, Maurizio Caresana e Jay di Maggio.