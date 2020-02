Inaugurato il nuovo viadotto Madonna del Monte sulla A6 Torino-Savona, in sostituzione del precedente ponte crollato il 24 novembre 2019

Si è tenuta ieri mattina l’inaugurazione del nuovo viadotto Madonna del Monte sulla A6 Torino-Savona, parzialmente crollato lo scorso 24 novembre 2019 travolto da una frana di circa 5mila tonnellate, distaccatasi dal versante del monte a causa del maltempo. La nuova struttura, a campata unica per superare la zona franosa, lunga 58 metri e con un peso di 300 tonnellate, è sorretta da travi in acciaio e supporti antisismici. Mentre nell’altro senso di marcia sono attivi sensori di rilevamento per attivare la chiusura in caso di reazioni al maltempo.

L’apertura al traffico stamattina alle ore 6:00.

“Questo è un altro esempio non solo della capacità di reazione da parte dei liguri, in tre mesi è stato ripristinato il tratto di autostrada crollato a causa del maltempo, ma anche di disponibilità di nuove tecnologie” afferma Secondo Sandiano, Presidente Assotrasporti.

“Tuttavia, la viabilità ligure continua ad essere difficoltosa. Le autostrade regionali sono un susseguirsi di cantieri, restringimenti di corsia e scambi di carreggiata che, oltre ad allungare i tempi di percorrenza, rischiano di causare incidenti” aggiunge Sandiano.