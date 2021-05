Viadotto A12 chiuso e disastro autostrade: interrogazione parlamentare di La Russa

“Prosegue il sostegno alla Liguria da parte del senatore Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato. La nostra regione infatti versa in gravi condizioni dovute alla chiusura, per i mezzi sopra le 3,5t, del Viadotto Valle Ragone sull’autostrada A12, primario per la viabilità ligure”.

Lo ha riferito oggi il capogruppo comunale di Genova Alberto Campanella (responsabile area Tigullio per FdI).

“A seguito di questa chiusura – ha aggiunto Campanella – la viabilità dei comuni del Tigullio è al collasso e il senatore, che ho sentito insieme ad Augusto Sartori, portavoce FdI per Santa Margherita Ligure e Portofino, ha presentato

un’interrogazione con la quale si chiede al ministro delle Infrastrutture di intervenire per ripristinare la consueta viabilità e far finire gli attuali disagi garantendo il diritto costituzionale alla viabilità.

Il senatore la Russa ha inoltre chiesto il supporto economico per l’importante pregiudizio a danno dei cittadini e delle aziende che si trovano nell’impossibilità di operare specie nel periodo in cui si concentra l’afflusso turistico decisivo per l’economia della Regione”.

La campagna del senatore di Fratelli d’Italia, spesso ospite nella Riviera di Levante, a favore della viabilità ligure, si era iniziata lo scorso anno quando, bloccato in coda sulla a12 in auto con Campanella fece una pernacchia di sfogo all’allora ministro del Mit e alla società Autostrade.