Via XX Settembre pedonale nel weekend: ordinanza Bucci per ridurre assembramenti

Genova, 17 dicembre. “Il prossimo weekend sarà il più importante per gli acquisti di Natale e sappiamo che la corsa allo shopping potrebbe causare assembramenti. Pertanto stiamo valutando di limitare l’accesso delle auto a via XX Settembre per fare in modo che ci sia più spazio per i pedoni”.

Lo ha annunciato stasera il sindaco di Genova Marco Bucci.

Il Comune sta studiando un’ordinanza ad hoc che sarà messa a punto e pubblicata nella giornata di domani. Dovrebbe rimanere soltanto la corsia per gli autobus.

Il provvedimento entrerà in vigore dalle 12 di sabato 19 dicembre alle 19 di domenica 20 dicembre

“Se funzionerà – ha aggiunto Bucci – potremmo pensare di estenderla anche ad altri fine settimana”.