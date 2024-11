Brusca frenata di un autista di un bus Amt e quattro passeggeri sono rimasti feriti.

E’ successo stamane in via XX Setteembre a Genova, dove il conducente del mezzo pubblico è stato costretto a fare una brusca frenata per evitare un’auto.

Lo scontro con la vettura, alla fine, non è stato evitato, ma ad avere la peggio sono stati alcuni dei passeggeri.

I 4 feriti, tra i 65 e gli 83 anni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice giallo ai Pronto soccorso del Galliera, del Villa Scassi e del San Martino.

Nessuno, per fortuna, si trova ricoverato in gravi condizioni.