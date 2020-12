Via della Maddalena, in attività dopo le 18: bar chiuso e titolare straniera sanzionata

Ieri sera i carabinieri della Stazione dell’Arma di Ge-Maddalena, con la collaborazione dei colleghi della compagnia Ge-San Martino, durante un servizio per il controllo del territorio e per far rispettare le norme anti Covid, hanno controllatoi un locale pubblico in via della Maddalena.

I militari hanno trovato all’interno due clienti stranieri, entrambi gravati di numerosi pregiudizi di polizia, che stavano consumando delle bevande.

Pertanto, i due sono stati stati sanzionati.

La proprietaria del locale, una 33enne straniera, in regola con i vari permessi, è stata sanzionata per avere continuato l’attività di ristorazione oltre l’orario consentito dalle norme anti Covid.

All’esercizio pubblico è stata applicata la misura della chiusura per 5 giorni.