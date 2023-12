Via del Molo, straniero 40enne ruba in un negozio: denunciato

Ieri sera i carabinieri del Comando provinciale di Genova hanno denunciato per furto uno straniero di 40 anni, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Lo straniero, mentre si trovava all’interno di un esercizio commerciale in via del Molo, ha rubato merce varia per un importo di 350 euro, ma è stato fermato dalla pattuglia della stazione carabinieri di Genova Castelletto che ha recuperato la refurtiva restituendola poi al titolare responsabile della rivendita.

Inoltre, nel Centro storico genovese, i carabinieri hanno identificato e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato un tunisino 20enne, un gambiano 23enne e un gambiano di 25 anni e per inosservanza all’ordine di lasciare il territorio dello Stato un cittadino del Mali 34enne e due senegalesi di 38 e 26 anni.