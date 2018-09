Intorno alle 10.15 il mezzo pesante che era rimasto incastrato in una curva in via Borzoli, per un incidente stradale, è riuscito dopo tutta una serie di manovre, svolte anche con l’aiuto della polizia municipale, a liberarsi.

Il tir è rimasto incastrato nella prima curva di Borzoli e per circa 40/45 minuti ha continuato a fare manovra.

La zona risulta ancora congestionata, ma il traffico sta scendendo d’intensità.